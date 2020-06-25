Буксир компании P&O Maritime Ukraine принимает участие в начавшемся в субботу, 18 июля, втором этапе операции по подъему потерпевшего крушение на одесском пляже «Дельфин» танкера-бункеровщика Delfi.

Об этом сообщил сооснователь компании Андрей Ставницер, пишут Порты Украины

«Час назад к лежащему рядом с берегом танкеру Delfi подошел буксир P&O Maritime Ukraine. Сегодня задача приподнять борт посудины над водой на 40° и удерживать в таком положении часов 5-6 или сколько потребуется. Это откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков. Водолазные работы, работы по откатке воды и топлива, и другие операции из плана производства работ аккуратно и качественно выполняет компания Smart Marine Concept. Ставить на ровный киль Delfi будут уже в другой день. Если водолазы найдут в корпусе течи, перед окончательным подъемом танкера их надо будет еще загерметизировать», — написал Ставницер в Facebook в субботу.

Как стало известно позднее, запланированные мероприятия в первый день работ выполнить не удалось: из-за того, что судно слишком тяжелое, лопнул понтон и порвался кормовой трос. В воскресенье водолазы облегчали Delfi: откатывали воду из кормового отсек и носового трюма, доставали лопнувший понтон и меняли его.

«Как мы и ожидали, это сложный и трудоемкий процесс, в котором много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно — мы выясняем это опытным путем. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно. Много получил вопросов, почему нужно заниматься Delfi в разгар пляжного сезона. Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время», — проинформировал Ставницер.

Авария танкера-бункеровщика Delfi произошла 20-22 ноября 2019 года. Судно сорвало с якоря и отнесло на мель в акватории Одесского порта. Попытки взять судно на буксир успехом не увенчались. Экипаж в составе троих человек был эвакуирован. В результате аварии произошел разлив некоторого объема нефтепродуктов.

Владельцем танкера является компания Frio Fondo LP Corner Chambers, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представителями в Одессе — Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько.

P&O Maritime — глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет различные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году компанию приобрела DP World.

В январе 2018 года P&O Maritime, собственником которой является глобальный портовый оператор DP World, приобрела украинскую буксирную компанию LB Shipping и начала предоставлять буксирные услуги в порту «Южный». Сумма сделки не разглашалась. Через некоторое время после начала работы LB Shipping сменила название на P&O Maritime Ukraine. В июле 2018 года P&O Maritime Ukraine начала предоставлять буксирные услуги в порту «Черноморск», в апреле 2019 года — в Одесском порту.

P&O Maritime Ukraine оперирует собственным, самым современным в Украине буксирным флотом, в том числе — буксирами ледового класса. Мощностей буксиров достаточно для обслуживания самых крупнотоннажных судов. Все буксиры компании работают под украинским флагом.

Фото: Андрей Ставницер/Facebook