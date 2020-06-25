Граждане Украины и России, члены экипажа танкера-химвоза MV Curacao Trader, оказались в заложниках у пиратов, после того как судно было атаковано у побережья Бенина.

Об этом сообщает Maritime Bulleten со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, пишет издание Порты Украины/

Судно было атаковано в Гвинейском заливе примерно в 210 милях от побережья Бенина в четверг, 17 июля, в 11:00 по местному времени (9:00 по Киеву), говорится в сообщении. Пираты высадились на танкер и взяли в заложники 13 из 19 членов его российско-украинского экипажа. После этого судно легло в дрейф с ограниченными возможностями в управлении.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что среди заложников — 6 украинских граждан. Посольства Украины в Нигерии и в Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.