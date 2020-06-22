Лоукост Wizz Air запустить 14 нових авіамаршрутів з України
|09:00 21.07.2020
|Україна
Авіакомпанія Wizz Air запустить 14 нових авіамаршрутів з України в Італію — до Рима, Мілана, Венеції, Неаполя, Флоренції, Катанію і Болонью з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя.
Про це повідомляє прес-служба компанії, пише ZN,UA.
З Києва авіакомпанія запустить шість рейсів, з Львова і Одеси - по чотири, з Харкова - два маршрути, із Запоріжжя - один.
Так, із серпня почнуть здійснюватися польоти з Києва до Венеції і Неаполя, а зі Львова - в Мілан і Рим.
У жовтні запустять авіарейси з Запоріжжя і Харкова в Мілан.
Київ:
Болонья — з 29 березня 2021 року 3 рази в тиждень;
Венеція (Тревізо) — з 14 серпня 2020 року 3 рази в тиждень;
Катанія — з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Мілан (Мальпенса) — з 28 березня 2021 року 4 рази в тиждень;
Неаполь — з 14 серпня 2020 року 3 рази в тиждень;
Рим (Ф'юмічіно) — з 28 березня 2021 року 5 разів на тиждень.
Львів:
Верона — з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Катанія — з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Мілан (Мальпенса) — з 14 серпня 2020 року 2 рази на тиждень;
Рим Чампіно) — з 16 серпня 2020 року 2 рази на тиждень.
Одеса:
Болонья — з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Венеція (Тревізо) — з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Мілан (Мальпенса) — з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Рим (Ф'юмічіно) — з 29 березня 2021 року 2 рази на тиждень.
Запоріжжя:
Мілан (Мальпенса) — з 27 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень.
Харків:
Венеція (Тревізо) — з 30 березня 2021 року 2 рази на тиждень;
Мілан (Мальпенса) — з 26 жовтня 2020 року 2 рази на тиждень.
Також у прес-службі повідомили, що на рейсах запровадять додаткові заходи безпеки, які забезпечать фізична дистанціювання під час посадки, а також допоможуть підтримувати необхідний рівень чистоти на борту.
«Зокрема, протягом перельоту пасажири повинні носити захисні маски, а екіпаж — рукавички. Пасажирам без масок заборонено здійснювати посадку на борт літака, однак нову маску вони завжди можуть придбати разом з набором для дезінфекції (1 маленька пляшка дезинфікуючого гелю, 2 пари рукавичок, 2 маски, 6 дезінфікуючих серветок). У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином», — йдеться в повідомленні.
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