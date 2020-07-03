Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения оккупированного Крыма, в течение июня 2020 года увеличилась на 29,9% по сравнению с предыдущем месяцем.

Об этом 20 июля сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю, пишет Крыминформ.

«Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр занятости населения», в течение июня 2020 года увеличилась на 29,9% по сравнению с маем и составила 34,8 тыс человек», – говорится в сообщении.

В Крымстате уточнили, что заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня текущего года увеличилась на 10,9% по сравнению с предыдущем месяцем и составила 17,2 тыс человек, из которых 9,1 тыс человек – по рабочим специальностям.