Численность официальных безработных в Крыму за месяц выросла почти на треть
|08:45 21.07.2020
|Крим
Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения оккупированного Крыма, в течение июня 2020 года увеличилась на 29,9% по сравнению с предыдущем месяцем.
Об этом 20 июля сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю, пишет Крыминформ.
«Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр занятости населения», в течение июня 2020 года увеличилась на 29,9% по сравнению с маем и составила 34,8 тыс человек», – говорится в сообщении.
В Крымстате уточнили, что заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня текущего года увеличилась на 10,9% по сравнению с предыдущем месяцем и составила 17,2 тыс человек, из которых 9,1 тыс человек – по рабочим специальностям.
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