СOVID-19: В Ялте всплеск коронавируса среди чиновников оккупационной администрации

08:30 21.07.2020   Ялта

В Ялте сотрудники городской оккупационной администрации заразились СOVID-19. 

Как сообщают Новости Крыма, семь чиновников госпитализированы в ковидный госпиталь в Симферополе, пишет «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, Роспотребнадзор проводит ряд профилактических мероприятий: основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Помимо этого, в Ялте приняли ряд постановлений, ограничивающих проведение массовых мероприятий, а также личный прием граждан.

Тем временем Сергей Ливадийский выложил в группе «Доска позора чиновников Крыма» Facebook видео, на котором жительница Ялты, которая попала с диагнозом COVID-19 в симферопольскую больницу, сообщает, что заболели не только представители администрации города:

«В Ялте настоящий всплеск этой заразы <…>. Сейчас все три этажа Симферопольской больницы, потому что ялтинская забита, заняты привезенными из Ялты, включая администрацию ялтинскую...».

Пока одни комментаторы отмечают, что крымчанка не похожа на тяжелобольную и предполагают, что информация — вброс, другие опасаются, что коронавирус в курортных городах действительно вышел из-под контроля.

В пресс-службе Минздрава оккупированного Крыма сообщили, что вся официальная информация по коронавирусу публикуется ежедневно официальном сайте Минздрава, однако в сводке ведомства нет уточнений, в каких именно регионах были выявлены новые случаи СOVID-19.

Напомним, за прошедшие выходные число зараженных COVID-19 в  Крыму увеличилось на 52. Всего на текущий период зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщалось, полуостров за 10 дней июля принял более 400 тысяч туристов. 



Ще на цю тему:

12:31 20.07.2020
Оккупированный Крымский полуостров может стать эпицентром новой вспышки коронавируса
11:01 20.07.2020
В оккупированном Крыму растет число завозных случаев коронавируса
17:15 17.07.2020
COVID-19: В Крыму за сутки коронавирус выявлен у 14 человек
18:18 16.07.2020
Крымчанам предложили носить маски вечно
14:44 16.07.2020
Окупанти повідомляють про 17 нових випадків COVID-19 у Криму
09:16 16.07.2020
Окупанти вимагатимуть при в’їзді в Крим ПЛР-тест на коронавірус
08:20 16.07.2020
Окупанти РФ обмежили виїзд з Криму до закінчення карантину
16:30 15.07.2020
Росія використовує пандемію для утисків громадян України в окупованому Криму
13:45 15.07.2020
У сотрудника администрации оккупированной Ялты обнаружен коронавирус
10:30 15.07.2020
COVID-19: Количество зараженных в Крыму достигло 900 человек
08:45 15.07.2020
Оккупанты заявили, что 400 тыс туристов отдохнули в Крыму в начале июля
08:30 15.07.2020
COVID-19: Оккупанты отмениили проверки крымских санаториев и гостиниц - пусть зарабатывают
Новини
Азербайджан Азербайджан
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
18:45 20.07.2020
Греція посилила правила для іноземних сезонних робітників
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:41 20.07.2020
Грузія хоче відкрити кордони для іноземців, які приїздять щонайменш на 6 місяців
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 20.07.2020
Близько 120 тисяч військових, танки, літаки: як РФ проведе навчання "Кавказ-2020"
14:32 20.07.2020
У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
09:50 20.07.2020
Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:15 20.07.2020
Туреччина почала буріння в Чорному морі, шукає нафту і газ
15:45 20.07.2020
Туреччина вважає що епідситуація в Афганістані та Ірані наразі вважається незадовільною
19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
Всі новини країни
Україна Україна
10:15 21.07.2020
У російських тюрмах ув’язнені 2 тисячі українців – омбудсмен
10:00 21.07.2020
Мілітарізація Криму загрожує країнам Чорноморського регіону – Коріневич
09:45 21.07.2020
Меджліс зробив заяву через поїздку Путіна в окупований Крим
09:30 21.07.2020
Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд