В Ялте сотрудники городской оккупационной администрации заразились СOVID-19.

Как сообщают Новости Крыма, семь чиновников госпитализированы в ковидный госпиталь в Симферополе, пишет «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, Роспотребнадзор проводит ряд профилактических мероприятий: основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Помимо этого, в Ялте приняли ряд постановлений, ограничивающих проведение массовых мероприятий, а также личный прием граждан.

Тем временем Сергей Ливадийский выложил в группе «Доска позора чиновников Крыма» Facebook видео, на котором жительница Ялты, которая попала с диагнозом COVID-19 в симферопольскую больницу, сообщает, что заболели не только представители администрации города:

«В Ялте настоящий всплеск этой заразы <…>. Сейчас все три этажа Симферопольской больницы, потому что ялтинская забита, заняты привезенными из Ялты, включая администрацию ялтинскую...».

Пока одни комментаторы отмечают, что крымчанка не похожа на тяжелобольную и предполагают, что информация — вброс, другие опасаются, что коронавирус в курортных городах действительно вышел из-под контроля.

В пресс-службе Минздрава оккупированного Крыма сообщили, что вся официальная информация по коронавирусу публикуется ежедневно официальном сайте Минздрава, однако в сводке ведомства нет уточнений, в каких именно регионах были выявлены новые случаи СOVID-19.

Напомним, за прошедшие выходные число зараженных COVID-19 в Крыму увеличилось на 52. Всего на текущий период зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщалось, полуостров за 10 дней июля принял более 400 тысяч туристов.