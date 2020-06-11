Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном / Фото
|08:00 21.07.2020
|Крим
Между курортными городами оккупированного Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.
Об этом сообщил соорганизатор экофорума URBANSPRINT Александр Лебедев, пишут Новости Крыма.
«Первое в России морское судно с электрическим двигателем на 200 мест будет спущено на воду через восемь месяцев», - сообщил Лебедев и добавил, что корабль будет выполнять туристические маршруты.
Кроме водного электротранспорта, в Крыму планируют запустить массовый электро-каршеринг. «На базе отеля » Море» (Алушта) в течение последних двух месяцев тестируются электрокары, - сказал Лебедев. - Мы планируем расширить автопарк, с этой целью ведем переговоры с отелем «Мрия» о закупке авто и создании сети электро заправок».
В Алуште при поддержке оккупационного правительства Крыма и Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся экологический форум, направленный на развитие зеленых технологий.
Фото: hevcars.com.ua
Ще на цю тему:
Будівництво Росією військових кораблів в Криму загрожує країнам Чорноморського регіону - представництво президента
Путин в оккупированном Крыму заложит боевые вертолетоносцы
В Керчи обещают заложить российские аналоги «Мистралей»
В Севастопольском госуниверситете разработали систему "Умный буй"
В Крыму достроили копию древнегреческой галеры / Фото
На базе Севастопольского госуниверситета испытают наночастицы для защиты судовых корпусов
Судостроители спустили на воду третью «Комету» для Крыма
В Крыму туристы смогут испытать себя в роли гребца-раба на "древнегреческой галере"