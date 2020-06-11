Между курортными городами оккупированного Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.

Об этом сообщил соорганизатор экофорума URBANSPRINT Александр Лебедев, пишут Новости Крыма.

«Первое в России морское судно с электрическим двигателем на 200 мест будет спущено на воду через восемь месяцев», - сообщил Лебедев и добавил, что корабль будет выполнять туристические маршруты.

Кроме водного электротранспорта, в Крыму планируют запустить массовый электро-каршеринг. «На базе отеля » Море» (Алушта) в течение последних двух месяцев тестируются электрокары, - сказал Лебедев. - Мы планируем расширить автопарк, с этой целью ведем переговоры с отелем «Мрия» о закупке авто и создании сети электро заправок».

В Алуште при поддержке оккупационного правительства Крыма и Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся экологический форум, направленный на развитие зеленых технологий.

Фото: hevcars.com.ua