У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу
|21:02 20.07.2020
|Україна
Вакцина проти COVID-19, яка розробляється у співпраці вчених Оксфордського університету з компанією AstraZenec, під час першого етапу тестування її на людях показала, що вона безпечна й "тренує" імунну систему.
Про це повідомляє Sky News, передає Укрінформ.
"Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавірусу, яка розробляється в Оксфордському університеті є безпечною та викликає імунну реакцію", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє телеканал, 1 077 дорослим добровольцям, які перебували у британських лікарнях була введена вакцина AZD1222 під час першого етапу її тестування на людях.
Згідно з оприлюдненими результатами, вакцина викликала сильну імунну реакцію антитіл і Т-клітин тривалістю до 56 днів після її введення. За даним дослідників, результати ще покращилися після введення другої дози потенційної вакцини.
Зазначається, що під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу.
Як повідомлялося, станом на ранок 20 липня число випадків коронавірусу у світі складає 14 646 707, із яких 608 987 – летальні. А 8,737,851 особи уже вилікуватися від COVID-19.
Ще на цю тему:
В одеському дитячому будинку на COVID-19 захворіло 15 дітей
В українській армії виявлено 14 нових випадків коронавірусу
Число хворих на коронавірус в Україні перевищило 51 тисячу
В Україні за добу - 876 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу — 664 нових випадки COVID-19
У МОЗ допускають закриття курортів в Україні через коронавірус
Японія надасть обладнання для госпіталів Збройних сил України
Серед військовослужбовців ЗСУї 13 нових випадків COVID-19 за добу
В Україні виявили 833 нові випадки COVID-19 – МОЗ
В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин