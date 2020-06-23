Вакцина проти COVID-19, яка розробляється у співпраці вчених Оксфордського університету з компанією AstraZenec, під час першого етапу тестування її на людях показала, що вона безпечна й "тренує" імунну систему.

Про це повідомляє Sky News, передає Укрінформ.

"Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавірусу, яка розробляється в Оксфордському університеті є безпечною та викликає імунну реакцію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, 1 077 дорослим добровольцям, які перебували у британських лікарнях була введена вакцина AZD1222 під час першого етапу її тестування на людях.

Згідно з оприлюдненими результатами, вакцина викликала сильну імунну реакцію антитіл і Т-клітин тривалістю до 56 днів після її введення. За даним дослідників, результати ще покращилися після введення другої дози потенційної вакцини.

Зазначається, що під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 липня число випадків коронавірусу у світі складає 14 646 707, із яких 608 987 – летальні. А 8,737,851 особи уже вилікуватися від COVID-19.