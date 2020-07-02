У Франції успішно завантажили дані з "чорної скриньки" збитого літака МАУ

20:44 20.07.2020   Україна

Французькі фахівці успішно завантажили дані з бортового самописця збитого в січні над Тегераном літака МАУ PS75.

Про це повідомляється в Twitter французького Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), передає  Укрінформ.

"Дані CVR (мовного самописця - ред.) з Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752, включаючи саму подію, було успішно завантажено", - йдеться в повідомленні.

Отримані дані також були передані до Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

 



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