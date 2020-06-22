Посольство України в Греції нагадує, що громадяни України не включені в список країн, громадянам яких дозволено в'їжджати на грецьку територію.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці відомства.

"Таким чином, в’їзд в Грецію і транзитний проїзд територією Греції громадян України на загальних умовах не відбувається. Право на в’їзд в Грецію мають громадяни України з діючими дозволами на проживання в Греції і країнах – членах ЄС", - йдеться у повідомленні.

- Громадяни країн – не членів ЄС, в тому числі України, в умовах існуючих обмежень, мають право звертатися до грецьких консульських посадових осіб у країнах свого громадянства з клопотанням щодо в’їзду до Греції з професійних або особистих причин:

Підстава для клопотання щодо в’їзду з професійних причин - наявність листа від грецької або міжнародної бізнес-структури з обґрунтованим поясненням необхідності такої поїздки (підписання або виконання контракту, виконання контрактових зобов’язань, інші важливі ділові питання, вирішення яких не може бути відкладене).

- Підстава для клопотання щодо в’їзду з особистих причин має стосуватися виключно членів родини (близьких рідних). Особі, що звертається з клопотанням, необхідно документально довести ступінь близької спорідненості та підтвердити "серйозність та безпрецедентність події" (смертельна хвороба або смерть близького родича).

Також у посольстві наголосили, що обов’язково за наявності підстав для в’їзду в Грецію необхідно зареєструвати свій намір на сайті https:/travel.gov.gr та роздрукувати QR код – підтвердження, що є обов’язковим для перетину кордону, однак не є дозволом на в’їзд.

Як відомо, з 14 липня Греція ввела обов’язкову вимогу для в’їзду: пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не більше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію).

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.