Посольство нагадало, що для українців закритий в'їзд до Греції і транзит
|20:33 20.07.2020
|Україна
Посольство України в Греції нагадує, що громадяни України не включені в список країн, громадянам яких дозволено в'їжджати на грецьку територію.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці відомства.
"Таким чином, в’їзд в Грецію і транзитний проїзд територією Греції громадян України на загальних умовах не відбувається. Право на в’їзд в Грецію мають громадяни України з діючими дозволами на проживання в Греції і країнах – членах ЄС", - йдеться у повідомленні.
- Громадяни країн – не членів ЄС, в тому числі України, в умовах існуючих обмежень, мають право звертатися до грецьких консульських посадових осіб у країнах свого громадянства з клопотанням щодо в’їзду до Греції з професійних або особистих причин:
Підстава для клопотання щодо в’їзду з професійних причин - наявність листа від грецької або міжнародної бізнес-структури з обґрунтованим поясненням необхідності такої поїздки (підписання або виконання контракту, виконання контрактових зобов’язань, інші важливі ділові питання, вирішення яких не може бути відкладене).
- Підстава для клопотання щодо в’їзду з особистих причин має стосуватися виключно членів родини (близьких рідних). Особі, що звертається з клопотанням, необхідно документально довести ступінь близької спорідненості та підтвердити "серйозність та безпрецедентність події" (смертельна хвороба або смерть близького родича).
Також у посольстві наголосили, що обов’язково за наявності підстав для в’їзду в Грецію необхідно зареєструвати свій намір на сайті https:/travel.gov.gr та роздрукувати QR код – підтвердження, що є обов’язковим для перетину кордону, однак не є дозволом на в’їзд.
Як відомо, з 14 липня Греція ввела обов’язкову вимогу для в’їзду: пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не більше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію).
Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.
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