Грузія хоче відкрити кордони для іноземних громадян, які планують жити в країні щонайменш 6 місяців, за спеціальною програмою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн".

Проєкт підготували міністерство економіки та сталого розвитку разом з Національною академією туризму.

Пояснюється, що він розрахований у першу чергу на фрілансерів та людей, які працюють дистанційно і хотіли б наступні півроку пожити у Грузії.

Такі іноземні громадяни можуть подати заявку і, у разі її погодження, отримати дозвіл на перетин кордону та довгострокове перебування.

У заявці, за попередньою інформацією, необхідно вказати дані про місце роботи і контакти роботодавця, попередню згоду на 14-денну самоізоляцію після прибуття, медичне страхування на півроку.

"Мова йде про те, щоб, з одного боку, максимально захистити здоров’я наших громадян, а з іншого – впустити у Грузію громадян з таких категорій… Ці люди будуть залишатися у Грузії тривалий час, а відтак це допоможе бізнесу з оренди квартир, який серйозно постраждав під час пандемії, готельному й ресторанному бізнесу", - зазначила міністр економіки Натія Турнава.

З якої дати може почати діяти програма, поки не повідомляється.