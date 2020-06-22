В рамках внезапной проверки боеготовности войска и силы Южного военного округа приступили к контрольным занятиям на территории оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

В проверке боеготовности задействованы около 700 подразделений соединений и частей военного округа, которые на 30 полигонах в регионах Северного Кавказа, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и оккупированного Крыма вышли на учения.

Военнослужащие отрабатывают навыки управления бронемашинами, стрельбу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке.

К занятиям в рамках проверки боевой готовности привлечены экипажи танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», минометов большой мощности «Тюльпан», «Малка» и другой военной и специальной техники.

На Кубани и Ставрополье расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» выполняют одиночные и групповые электронные пуски по целям на различных дальностях.

В пресс-службе уточнили, что контрольные занятия завершатся проведением более 70 тактических, тактико-специальных учений различного уровня и контрольных занятий.

Напомним, 17 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение провести внезапную проверку войск и сил Южного военного округа, а также части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений ВДВ и морской пехоты.

Цель внезапной проверки – установить готовность подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценить уровень обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Внезапная проверка завершится 21 июля 2020 г.