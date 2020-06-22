Оголошено перерву у процесах щодо кримських «справ Хізб ут-Тахрір»
|20:01 20.07.2020
|Крим
Суддя Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону Роман Сапрунов оголосив перерву в засіданні в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір» і переніс процес на тиждень. Він пояснив це тим, що інший суддя Різван Зубаїров «відсутній за станом здоров'я».
Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність».
Сапрунов попередив адвокатів, що засідання у другій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» також перенесуть, бо Зубаїров – головуючий суддя в цьому процесі.
Ельдар Кантиміров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов – фігуранти алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір». Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року.
Другу Бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір» російський суд почав розглядати в листопаді 2019 року. Шість фігурантів цієї справи Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов були затримані в жовтні 2017 року. У травні 2018 року в Криму російські силовики затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».
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