Сьогодні на територію тимчасово окупованого Криму незаконно прибули президент Російської Федерації Володимир Путін, заступник голови уряду РФ Юрій Борисов, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко та головнокомандувач військово-морським флотом РФ Микола Євменов.

Офіційна мета візиту - участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії на захопленому РФ керченському суднобудівному заводі «Залив».

“Такі візити є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Всі візити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повинні відбуватися відповідно до положень законодавства України та виключно за погодженням з Україною. Російська Федерація не має суверенних прав щодо території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і такі візити є грубими порушеннями не тільки національного, але й міжнародного права. Ми постійно нагадуємо, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невід‘ємними частинами території України.

Але проблема не тільки у самому факті візиту. Відвідини Криму російськими топ-політиками із заявленою метою є продовженням політики мілітаризації державою-окупантом Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, адже пов‘язаний із будівництвом на тимчасово окупованій території України нових суден для цілей держави-окупанта. А це вже є загрозою безпеці у Чорному і Азовському морях, і така загроза стосується не тільки України, а й країн Чорноморського регіону” - коментує Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.