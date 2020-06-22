Путин в Керчи – жди беды

19:01 20.07.2020   Крим

В.Путин принял участие в закладке двух «универсальных десантных кораблей» на керченском судостроительном заводе «Залив». Эта вылазка Путина – первая за четыре месяца его затворничества. Однако для оккупированной Керчи она ознаменовалась бедой – в городе с утра вышел из строя один из магистральных водоводов.

В результате треть города, 45 тыс.человек, осталась без воды, передает Флот2017.

Оккупационная администрация напрягла все силы для обеспечения подвоза питьевой воды населению в пострадавших районах города. Директор Керченского филиала «ГП «Вода Крыма»» Денис Лупу обещал, что к вечеру подача воды будет восстановлена.

Тем временем в ходе официальной церемонии закладки УДК, общаясь с работниками судостроительного завода «Залив», Путин озвучил месседж, который теперь будут раскручивать все федеральные каналы и крымские коллаборанты.

Суть месседжа сводится к тому, что до оккупации Крыма Россией, украинское правительство использовало АР Крым как регион-донор, из которого было вынуждено выкачивать все ресурсы, которые «Крым нарабатывал» для дотирования других областей. Об этом якобы украинские министры признавались лично Путину.

Напоминаем, что АР Крым до оккупации и после российской оккупации остается дотационным регионом.



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