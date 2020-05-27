Греція ввела більш суворі правила для іноземних сезонних робітників в понеділок після недавнього сплеску випадків коронавірусу на Балканах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Робітники, які виїжджають з країни до 4 серпня, не зможуть повернутися до подальшого повідомлення", - заявив прессекретар уряду Стеліос Петсас.

Сезонні працівники були допущені в країну на початку травня по тримісячній спеціальної ліцензії.

Петсас додав, що в'їзд до Греції буде дозволений тільки через шість північних прикордонних переходів, щоб краще контролювати імпортовані випадки COVID-19.

Минулого року в сільськогосподарському секторі Греції було зайнято понад 10 000 сезонних робітників, в основному з Албанії, Болгарії та Північної Македонії.

Греція почала пом'якшувати заходи з блокування на початку травня, але правила соціального дистанціювання все ще застосовуються. Країна посилила правила для відвідувачів на кордоні з Болгарією на початку цього місяця і посилила вибіркові перевірки всередині країни.