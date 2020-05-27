Греція посилила правила для іноземних сезонних робітників
|18:45 20.07.2020
|Греція
Греція ввела більш суворі правила для іноземних сезонних робітників в понеділок після недавнього сплеску випадків коронавірусу на Балканах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Робітники, які виїжджають з країни до 4 серпня, не зможуть повернутися до подальшого повідомлення", - заявив прессекретар уряду Стеліос Петсас.
Сезонні працівники були допущені в країну на початку травня по тримісячній спеціальної ліцензії.
Петсас додав, що в'їзд до Греції буде дозволений тільки через шість північних прикордонних переходів, щоб краще контролювати імпортовані випадки COVID-19.
Минулого року в сільськогосподарському секторі Греції було зайнято понад 10 000 сезонних робітників, в основному з Албанії, Болгарії та Північної Македонії.
Греція почала пом'якшувати заходи з блокування на початку травня, але правила соціального дистанціювання все ще застосовуються. Країна посилила правила для відвідувачів на кордоні з Болгарією на початку цього місяця і посилила вибіркові перевірки всередині країни.
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