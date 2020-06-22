Близько 120 тисяч військових, танки, літаки: як РФ проведе навчання "Кавказ-2020"
|18:30 20.07.2020
|Росія
Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020" планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тисяч військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння. Військові навчання заплановані на 21-26 вересня.
Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає РБК-Україна.
Будуть залучені також 50 кораблів і до 5 підводних човнів.
"Це і є та загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України", - наголосив Скібіцький.
Скібіцький говорить, що після 2014 року масштабність і розмах стратегічних військових навчань у РФ почали стрімко зростати. Він повідомив, що є активність в Ростовській області на полігонах Південного військового округу Росії, на морських полігонах у Чорному морі біля окупованого Криму.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ розцінили раптову перевірку боєздатності військ Російської Федерації на кордоні з Україною як демонстрацію агресивних планів.
Втім, у Міністерстві оборони заявили, що поки в Україні не фіксують підготовку РФ до наступу з боку Криму.
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