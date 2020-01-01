Перше турецьке нафтогазове бурове судно Fatih почало бурові роботи в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.

Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Ми будемо обшукувати кожен квадратний метр наших морів для енергетичної незалежності Туреччини. Якщо вони там є (нафта і газ, - ред.), ми обов'язково знайдемо ", - заявив Донмез.

26 червня Fatih відправився на бурову місію в регіоні з північного турецького міста Трабзон після завершення монтажних робіт.

Для того, щоб судно змогло пройти під підвісними мостами на Босфорі довелося демонтувати бурову вишку, і змонтувати її знову в порту Трабзон.

Зона Tuna-1 розташована у гирла дунайського блоку на перетині болгарського та румунського морських кордонів і внутрішніх вод Туреччини.

Раніше турецьке сейсмічне судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило дослідження в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в блоці Дунаю в турецьких морських водах західного Чорного моря.

Румунія і Болгарія вже багато років видобувають нафту і газ на Дунайському блоці.