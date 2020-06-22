Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території вкотре порушує міжнародні норми.

На цьому наголосили у посольстві США в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства у Twitter.

"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії. Захід мав відбутись на суднобудівному заводі "Залив", звідки Путін по телемосту мав зв'язатися також з російськими суднобудівними комплексами - "Севмаш" в Северодвінську і "Северная верфь" в Санкт-Петербурзі.

Крім того, нагадаємо, МЗС України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим.