На активиста «Стратегии-18» в России возбудили уголовное дело. Он выходил в поддержку крымских татар

17:30 20.07.2020   Крим

В Гатчине Ленинградской области полицейские задержали шесть активистов «Стратегии-18» из-за акции в поддержку крымских татар. На Владимира Шипицына возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Древко флага, с которым стоял пикетчик, сбило с полицейского кепку во время задержания. Еще пятерым участникам вменяют административные правонарушения по статьям 19.3 и 20.2 КоАП РФ.  

Об этом «Крымской солидарности» рассказала активистка Евгения Литвинова.

Адвокат задержанного активиста Антон Юпанов сообщил, что после задержания он был доставлен в следственный изолятор в Гатчине. 

«В данный момент обвинение не предъявлено. Шипицын находит в статусе подозреваемого. Как нам говорит следствие, у нас есть 48 часов, чтобы решить – что у нас с мерой пресечения. Либо это подписка о не выезде, либо следствие выходит в суд с ходатайством об аресте», - прокомментировал защитник телеканалу Дождь.

Правозащитный медиа-проект «ОВД-инфо» сообщает, что на 16.30 дня назначена очная ставка между полицейским и активистом Владимиром Шипицыным.

Дело возбудили после того, как сотрудник полиции, задержавший активистов «Стратегии-18»,  подал заявление. По словам адвоката Юпанова, активисту вменяется, что он «пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове».

Сам Владимир Шипицын вину не признает, поскольку считает, что не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, а древко флага случайно упало на кепку сотрудника. Это подтверждается и видеозаписью инцидента, которую опубликовали администраторы страницы социальной сети Вконтакте «Демократический Петербург- Мирное Сопротивление».

Участники одиночных пикетов вышли с плакатами – «Требуем прекратить террор в отношении крымских татар!», «Российские суды не компетентны судить за действия, совершенные за пределами международно признанной территории России – в Крыму. Это нарушение международного права», «Поиск  исламского терроризма в Крыму – инструмент расправы с инакомыслящими. Свободу задержанным по «делу Хизб ут-Тахрир».

По словам активистов, они намерены продолжать свои пикеты и дальше.

«Одиночный пикет пока официально не запрещен. Пикеты будут. Я не знаю - кто и где будет проводить. Я сейчас выхожу одна», - рассказала Евгения Литвинова.

Традиционные пикеты в поддержку политзаключенных крымских татар, против репрессий в Крыму, проходят с 2016 года. Каждый месяц, 18 числа, активисты выходят в Москве и Санкт-Петербурге. Так появилось название инициативы «Стратегия-18».



Ще на цю тему:

09:30 21.07.2020
Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
20:01 20.07.2020
Оголошено перерву у процесах щодо кримських «справ Хізб ут-Тахрір»
09:30 20.07.2020
Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму - Джемілєв
08:10 20.07.2020
Росія здійснює у Криму психологічні атаки на родини кримських татар - депутат ВР
21:30 17.07.2020
У Криму політв'язня тримають в одній камері з хворим на туберкульоз – адвокат
21:20 17.07.2020
Суд РФ залишив під арештом вісьмох політв'язнів з Криму
16:45 17.07.2020
Політв'язень Узеір Абдуллаєв почав отримувати листи у російській колонії
11:45 17.07.2020
Судилище у "справі Хізб ут-Тахрір" відмовило у праві давати свідчення кримськотатарською мовою
11:30 17.07.2020
Політв'язня Абдуллаєва знову помістили в ШІЗО
08:45 17.07.2020
У Криму "суд" відхилив позов правозахисниці до поліції через вручення їй застереження
19:21 16.07.2020
Кількість політв’язнів, яким РФ закидає «так званий тероризм», наближається до 80
08:10 16.07.2020
Кримськотатарський орнамент включили до попереднього списку ЮНЕСКО
Новини
Азербайджан Азербайджан
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
18:45 20.07.2020
Греція посилила правила для іноземних сезонних робітників
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:41 20.07.2020
Грузія хоче відкрити кордони для іноземців, які приїздять щонайменш на 6 місяців
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 20.07.2020
Близько 120 тисяч військових, танки, літаки: як РФ проведе навчання "Кавказ-2020"
14:32 20.07.2020
У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
09:50 20.07.2020
Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:15 20.07.2020
Туреччина почала буріння в Чорному морі, шукає нафту і газ
15:45 20.07.2020
Туреччина вважає що епідситуація в Афганістані та Ірані наразі вважається незадовільною
19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
Всі новини країни
Україна Україна
10:15 21.07.2020
У російських тюрмах ув’язнені 2 тисячі українців – омбудсмен
10:00 21.07.2020
Мілітарізація Криму загрожує країнам Чорноморського регіону – Коріневич
09:45 21.07.2020
Меджліс зробив заяву через поїздку Путіна в окупований Крим
09:30 21.07.2020
Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд