В Гатчине Ленинградской области полицейские задержали шесть активистов «Стратегии-18» из-за акции в поддержку крымских татар. На Владимира Шипицына возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Древко флага, с которым стоял пикетчик, сбило с полицейского кепку во время задержания. Еще пятерым участникам вменяют административные правонарушения по статьям 19.3 и 20.2 КоАП РФ.

Об этом «Крымской солидарности» рассказала активистка Евгения Литвинова.

Адвокат задержанного активиста Антон Юпанов сообщил, что после задержания он был доставлен в следственный изолятор в Гатчине.

«В данный момент обвинение не предъявлено. Шипицын находит в статусе подозреваемого. Как нам говорит следствие, у нас есть 48 часов, чтобы решить – что у нас с мерой пресечения. Либо это подписка о не выезде, либо следствие выходит в суд с ходатайством об аресте», - прокомментировал защитник телеканалу Дождь.

Правозащитный медиа-проект «ОВД-инфо» сообщает, что на 16.30 дня назначена очная ставка между полицейским и активистом Владимиром Шипицыным.

Дело возбудили после того, как сотрудник полиции, задержавший активистов «Стратегии-18», подал заявление. По словам адвоката Юпанова, активисту вменяется, что он «пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове».

Сам Владимир Шипицын вину не признает, поскольку считает, что не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, а древко флага случайно упало на кепку сотрудника. Это подтверждается и видеозаписью инцидента, которую опубликовали администраторы страницы социальной сети Вконтакте «Демократический Петербург- Мирное Сопротивление».

Участники одиночных пикетов вышли с плакатами – «Требуем прекратить террор в отношении крымских татар!», «Российские суды не компетентны судить за действия, совершенные за пределами международно признанной территории России – в Крыму. Это нарушение международного права», «Поиск исламского терроризма в Крыму – инструмент расправы с инакомыслящими. Свободу задержанным по «делу Хизб ут-Тахрир».

По словам активистов, они намерены продолжать свои пикеты и дальше.

«Одиночный пикет пока официально не запрещен. Пикеты будут. Я не знаю - кто и где будет проводить. Я сейчас выхожу одна», - рассказала Евгения Литвинова.

Традиционные пикеты в поддержку политзаключенных крымских татар, против репрессий в Крыму, проходят с 2016 года. Каждый месяц, 18 числа, активисты выходят в Москве и Санкт-Петербурге. Так появилось название инициативы «Стратегия-18».