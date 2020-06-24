Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа та командувач Шостим флотом США віцеадмірал Юджин Блек оголосили про початок навчань Sea Breeze-2020, в яких беруть участь вісім країн.

Про це обидва командувачі заявили під час телефонного брифінгу, який відбувся під егідою Медіа-хабу США у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головна мета – проведення міжнародної морської операції з безпеки в кризовому районі. Чорне море давно вже перестало бути стабільним. Такі навчання, як Sea Breeze є підтвердженням, що Сполучені Штати і партнери з числа країн НАТО підтримують мир і стабільність в Чорноморському регіоні. Дуже радий, що вже традиційно в навчанні Sea Breeze бере участь тактична група НАТО. Це ще раз підкреслює, що країни НАТО та партнери підтримують рішення України щодо вступу в НАТО", - зазначив український командувач.

Він наголосив, що море – це не перешкода, а шлях для комунікації, тож завдання всіх флотів – зробити морські сполучення більш простими і безпечними.

"Не всі країни розуміють ці принципи. Особливо це стосується Російської Федерації", - додав Неїжпапа.

За його словами, цього року, у зв’язку із пандемією коронавірусу, термін навчань був скорочений до 7 днів. У навчаннях беруть участь 8 країн – Україна, США, Болгарія, Румунія, Грузія, Іспанія, Туреччина та Норвегія, більше 20 кораблів та літальних апаратів. Учасники проведуть низку тактичних тренувань, зокрема, з протиповітряної та протикорабельної оборони, а також порятунку на морі, що дозволить підвищити рівень взаємодії та взаємосумісності між військовими моряками різних країн.

У свою чергу, командувач Шостим флотом США віцеадмірал Блек наголосив, що під час навчань Sea Breeze-2020 велика увага приділяється забезпеченню безпеки для залучених сил та підрозділів в умовах глобальної пандемії COVID-19, тож всі заходи навчань відбуватимуться виключно у морі та у повітрі.