Подразделения армейского корпуса ЧФ РФ на полигоне «Опук» (Ленинский район, оккупированный Крым) развернули полевой командный пункт в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Сначала на полигон «Опук» высадился воздушный тактический десант для разведки местности. После оценки обстановки на полигон в составе автомобильных колонн прибыли военнослужащие батальона обеспечения армейского корпуса ЧФ и начали проводить оборудование полевого командного пункта.

На полигоне были развернуты мобильные пункты, установлены средства связи, проведены маскировочные мероприятия с использованием защитных сетей. Военнослужащие батальона обеспечения также организовали бытовые условия жизнедеятельности военных.

В свою очередь подразделение отдельного полка РХБЗ провело дезинфекцию оборудованного лагеря перед прибытием командного состава и оперативных групп армейского корпуса.

Отметим, во внезапной проверке принимают участие более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ РФ.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится в ВС РФ с 17 июля по поручению президента РФ Владимира Путина.