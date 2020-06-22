Оккупанты развернули на полигоне «Опук» полевой командный пункт
|16:40 20.07.2020
|Крим
Подразделения армейского корпуса ЧФ РФ на полигоне «Опук» (Ленинский район, оккупированный Крым) развернули полевой командный пункт в рамках внезапной проверки боевой готовности.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
Сначала на полигон «Опук» высадился воздушный тактический десант для разведки местности. После оценки обстановки на полигон в составе автомобильных колонн прибыли военнослужащие батальона обеспечения армейского корпуса ЧФ и начали проводить оборудование полевого командного пункта.
На полигоне были развернуты мобильные пункты, установлены средства связи, проведены маскировочные мероприятия с использованием защитных сетей. Военнослужащие батальона обеспечения также организовали бытовые условия жизнедеятельности военных.
В свою очередь подразделение отдельного полка РХБЗ провело дезинфекцию оборудованного лагеря перед прибытием командного состава и оперативных групп армейского корпуса.
Отметим, во внезапной проверке принимают участие более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ РФ.
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится в ВС РФ с 17 июля по поручению президента РФ Владимира Путина.
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