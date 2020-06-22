В рамках проверки боевой готовности войск юго-запада РФ под руководством комиссий Генштаба ВС РФ в 4-ой армии ВВС и ПВО ЮВО проведена проверка готовности 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность. Военнослужащие подготовили авиационную технику к вылету: самолеты и вертолеты заправлены, авиационные средства поражения загружены.

В свою очередь службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ, уже в июне 2014 г., в состав армии незаконно были включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя.