У ВМС України назвали основні пріоритети свого розвитку

16:01 20.07.2020   Україна

Командувач Військово-морських сил, контрадмірал Олексій Неїжпапа розповів про основні пріоритети розвитку ВМС України на найближчі роки.

Як передає кореспондент  УНІАН, про це Неїжпапа сказав під час телефонного брифінгу щодо початку проведення міжнародних навчань "Sea Breeze - 2020".

"Зараз один із пріоритетів для наших Військово-морських сил - це ракетна програма. Ми завершили випробування берегових ракетних комплексів "Нептун", які будуть у наступному році поставлені на озброєння Військово-морських сил. Наступний етап - це установка цих ракет на морські платформи", - заявив Неїжпапа.

Також він зазначив, що у ВМС України розроблена стратегія розвитку, у якій вказано поетапне нарощування спроможностей Військово-морських сил. Ця стратегія була розроблена за допомогою міжнародних партнерів, в тому числі, і Сполучених Штатів Америки.

"У цій стратегії першим етапом ми повинні набути спроможності на ближній морській зоні... буде поповнення кораблями у цій зоні, і укомплектування берегових ракетних комплексів", - додав командувач ВМС.

 Крім того, на наступному етапі ВМС Україні повинні набути спроможностей у середній морській зоні.

"Там вже буде інший комплект кораблів, які будуть мати на озброєнні ракетний комплекс", - сказав він.

Разом з тим, ще одним важливим напрямком Неїжпапа назвав отримання протимінних кораблів. "Ви знаєте, що північна частина Чорного моря мілководна, тому мінна небезпека дуже актуальна", - сказав командувач.

Ще одним етапом він назвав отримання можливості застосування українських кораблів у дальній морській зоні, в тому числі, брати участь в операціях НАТО у Середземному морі та інших морях.

"Це буде фінальним нашим етапом розвитку", - сказав Неїжпапа.

Як повідомлялося раніше, Міноборони веде переговори з іноземними партнерами щодо підтримки розвитку українського флоту у відповідності до стандартів НАТО.

 



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