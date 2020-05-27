Туреччина вважає що епідситуація в Афганістані та Ірані наразі вважається незадовільною
|15:45 20.07.2020
|Туреччина
Туреччина призупинила авіасполучення з Іраном і Афганістаном в рамках заходів з боротьби із Covid-19.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, передає Главком.
«У рамках заходів з протидії коронавірусній інфекції нового типу Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном і Афганістаном», - повідомило міністерство.
Як відомо, епідситуація в обох країнах наразі вважається незадовільною. На початку місяця в Ірані значно зросла кількість нових випадків інфікування, у МОЗ країни пояснювали це збільшенням кількості тестів, а не початком другої хвилі епідемії після послаблення карантину. Згодом у країні знову посилили обмежувальні заходи. Від Covid-19 в Ірані померли 14188 людей.
В Афганістані на початку липня були інфіковані Covid-19 більшість депутатів афганського парламенту. Також деякі країни почали евакуацію своїх миротворців, оскільки ті також були інфіковані коронавірусом. Зокрема Грузія евакуювала 38 своїх миротворців. Серед польських миротворців у Афганістані було виявлено близько сотні випадків інфікування. Від коронавірусу в країні померла 1181 людина.
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