Туреччина призупинила авіасполучення з Іраном і Афганістаном в рамках заходів з боротьби із Covid-19.



Про це йдеться в повідомленні Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, передає Главком.



«У рамках заходів з протидії коронавірусній інфекції нового типу Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном і Афганістаном», - повідомило міністерство.



Як відомо, епідситуація в обох країнах наразі вважається незадовільною. На початку місяця в Ірані значно зросла кількість нових випадків інфікування, у МОЗ країни пояснювали це збільшенням кількості тестів, а не початком другої хвилі епідемії після послаблення карантину. Згодом у країні знову посилили обмежувальні заходи. Від Covid-19 в Ірані померли 14188 людей.



В Афганістані на початку липня були інфіковані Covid-19 більшість депутатів афганського парламенту. Також деякі країни почали евакуацію своїх миротворців, оскільки ті також були інфіковані коронавірусом. Зокрема Грузія евакуювала 38 своїх миротворців. Серед польських миротворців у Афганістані було виявлено близько сотні випадків інфікування. Від коронавірусу в країні померла 1181 людина.