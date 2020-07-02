Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” зробила заяву щодо передачі Іраном бортових самописців збитого під Тегераном літака МАУ до французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

"Ми вітаємо передачу бортових самописців рейсу PS752 до французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації. Цей крок є давно очікуваним, хоча й лише одним з кроків в напрямку завершення технічного розслідування", – йдеться в повідомленні.

У МЗС України у заяві нагадали про вимогу до Ірану провести повне, прозоре та незалежне технічне розслідування.

"Міжнародна група продовжуватиме наполегливу роботу задля забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості, включаючи виплату компенсацій сім’ям жертв цієї жахливої трагедії", – заявили в МЗС України.