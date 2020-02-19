Командувач Військово-морських сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа наголошує, що запроваджені проти Російської Федерації міжнародною спільнотою санкцій не призвели до відмови Росією захопити українські території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Неїжпапа сказав під час телефонного брифінгу щодо початку проведення міжнародних військових навчань Sea Breeze – 2020, відповідаючи на запитання, наскільки реальною є загроза наступу Росії на материкову частину України з окупованого Криму.

"Війна з Російською Федерацією у нас триває з 2014 року. Військово-морські сили першими зустріли це в Криму. На жаль, ті санкції, які зараз здійснюються Європейським Союзом і Сполученими Штатами, ще не (досягли) повного успіху, і Російська Федерація не відмовилась від своїх намірів", - сказав Неїжпапа.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ досить активні у Чорному морі, зокрема поблизу родовищ газу. Також в Азовському морі розміщуються кораблі ФСБ Росії, і російські військові кораблі здійснюють контроль за судноплавством у Керченській протоці.

"Росія показує усім, що Азовське і Чорне море - це її зона впливу, постійно демонструє готовність до застосування своїх сил", - наголосив Неїжпапа.

Своєю чергою командувач Шостим флотом ВМС США віце-адмірал Юджин Блек від час телефонного брифінгу уникнув відповіді щодо можливої загрози вторгнення РФ з Криму, проте висловив думку, що Росія не є домінуючою країною в Чорному морі.

"Я не думаю, що Росія має домінуюче положення у Чорному морі. Це міжнародні води. Військово-морські сили США діють там, як і ВМС багатьох інших країн, мирним шляхом", - сказав Блек.

Зокрема, він нагадав, що ВМС різних країн проводять у Чорному морі військові навчання. Блек додав, що усі дотримуються положень міжнародного морського права і Конвенції Монтре.

В Україні сьогодні, 20 липня, розпочинаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020.

Напередодні американський есмінець USS Porter попрямував до Чорного моря. У навчаннях також візьмуть участь літаки ВМС США P-8.



