В Україні сьогодні починаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на прес-службу шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США.

Напередодні для участі у навчаннях до Чорного моря попрямував американський есмінець USS Porter.

"Повернення Porter до Чорного моря підтверджує прихильність шостого флоту США та ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО", - сказав командувач шостого флоту США віце-адмірал Джейн Блек.

За його словами, у навчаннях візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47).

Раніше стало відомо, що цього року через пандемію навчання Sea Breeze відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації. Основну увагу під час навчань приділять відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

Як повідомлялося раніше, цього року у Sea Breeze братимуть участь 2 тис. військових з восьми країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.



