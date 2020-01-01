В Україні стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020

15:01 20.07.2020   Україна

В Україні сьогодні починаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на прес-службу шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США.

Напередодні для участі у навчаннях до Чорного моря попрямував американський есмінець USS Porter.

"Повернення Porter до Чорного моря підтверджує прихильність шостого флоту США та ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО", - сказав командувач шостого флоту США віце-адмірал Джейн Блек.

 За його словами, у навчаннях візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47).

Раніше стало відомо, що цього року через пандемію навчання Sea Breeze відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації. Основну увагу під час навчань приділять відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

Як повідомлялося раніше, цього року у Sea Breeze братимуть участь 2 тис. військових з восьми країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.

 



Ще на цю тему:

13:01 20.07.2020
Учения «Си Бриз-2020»: в Черное море вошел танкер ВМС Франции А608 Var
08:40 20.07.2020
Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"
20:45 11.02.2020
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
17:30 05.02.2020
К учениям "Си Бриз-2020" присоединятся Япония, Норвегия и Южная Корея
08:01 05.02.2020
У місті Одеса розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”
14:18 13.07.2019
Учасники Sea Breeze штурмували кораблі та звільняли заручників
18:55 11.07.2019
Учения «Си Бриз - 2019»: активная морская фаза
16:59 11.07.2019
Українські морпіхи готуються до чергування у бойовій тактичній групі ЄС
17:13 10.07.2019
Черноморский флот РФ прокомментировал сообщение о провокации в зоне учений Sea Breeze
18:35 09.07.2019
Sea Breeze-2019: морпіхи захоплювали плацдарм і пройшли курс виживання
14:59 09.07.2019
Кораблі НАТО вийшли з Одеси в море для продовження навчання Sea Breeze
15:12 05.07.2019
Sea Breeze-2019: водолази "розміновуватимуть" затонулий корабель
Новини
Азербайджан Азербайджан
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
18:45 20.07.2020
Греція посилила правила для іноземних сезонних робітників
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:41 20.07.2020
Грузія хоче відкрити кордони для іноземців, які приїздять щонайменш на 6 місяців
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 20.07.2020
Близько 120 тисяч військових, танки, літаки: як РФ проведе навчання "Кавказ-2020"
14:32 20.07.2020
У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
09:50 20.07.2020
Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:15 20.07.2020
Туреччина почала буріння в Чорному морі, шукає нафту і газ
15:45 20.07.2020
Туреччина вважає що епідситуація в Афганістані та Ірані наразі вважається незадовільною
19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
Всі новини країни
Україна Україна
10:15 21.07.2020
У російських тюрмах ув’язнені 2 тисячі українців – омбудсмен
10:00 21.07.2020
Мілітарізація Криму загрожує країнам Чорноморського регіону – Коріневич
09:45 21.07.2020
Меджліс зробив заяву через поїздку Путіна в окупований Крим
09:30 21.07.2020
Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд