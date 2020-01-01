В Україні стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020
|15:01 20.07.2020
|Україна
В Україні сьогодні починаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020.
Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на прес-службу шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США.
Напередодні для участі у навчаннях до Чорного моря попрямував американський есмінець USS Porter.
"Повернення Porter до Чорного моря підтверджує прихильність шостого флоту США та ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО", - сказав командувач шостого флоту США віце-адмірал Джейн Блек.
За його словами, у навчаннях візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47).
Раніше стало відомо, що цього року через пандемію навчання Sea Breeze відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації. Основну увагу під час навчань приділять відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.
Як повідомлялося раніше, цього року у Sea Breeze братимуть участь 2 тис. військових з восьми країн, в тому числі 27 кораблів і 19 літаків.
Ще на цю тему:
Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
У місті Одеса розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”
Учасники Sea Breeze штурмували кораблі та звільняли заручників
Учения «Си Бриз - 2019»: активная морская фаза
Черноморский флот РФ прокомментировал сообщение о провокации в зоне учений Sea Breeze
Sea Breeze-2019: водолази "розміновуватимуть" затонулий корабель