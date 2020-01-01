З сьогоднішнього дня антиурядові виступи в Болгарії переходять у нову фазу - протестувальники оголосили загальнонаціональну акцію протесту.

В Софії учасники акції зранку розпочали пікетування парламенту, де розпочинається обговорення питання вотуму недовіри уряду Бойко Борисова. По всієї країні - як обіцяють організатори - будуть заблоковані владні установи, суди, а також залізничні станції та дороги, передає Балканський оглядач.

Акції протесту тривають у Софії та багатьох інших містах Болгарії, перед посольствами країни за кордоном вже 12 днів. Приводом для виступів стали обшуки в адміністрації президента та арешт двох членів команди діючого глави держави, Румена Радева, яких прокуратура звинуватила в «торгівлі впливом» та інших неправомірних діях. Прихильники президента і учасники багатьох опозиційних сил та рухів звинуватили прокуратуру і уряд в тому, що вони працюють на мафію та закликали громадян до антиурядових виступів.

Головними вимогами протестувальників є відставка уряду Бойко Борисова, головного прокурора Івана Гешева, а також скликання Великих народних зборів та зміна Конституції.

Організаторами протесту виступають не політики, а громадські діячі – адвокат Ніколай Хаджигенов, політтехнолог Арман Бабікян та скульптор Веліслав Мінеков.

«Нехай кожен із вас, хто може, прийде в понеділок о 7 годині в Софію, щоб сказати їм - "Всі - на вихід". Хто не може, нехай пікетує будь-яку громадську будівлю – органи місцевої влади, залізничну станцію, автовокзал. приносить їжу, намети. Всі ми маємо право на громадянську непокору, давайте скористаємось цим", - закликав Хаджигенов.

"Прогулянки по вулицях є марними, вони тільки заспокоюють уряд і головного прокурора, тому ми вирішили змінити напрямок акцій", - наголосив, анонсуючи сьогоднішню акцію, Мінеков.

Демонстранти сподіваються, що в перспективі протест має перерости в загальнонаціональний страйк.