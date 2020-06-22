У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
|14:32 20.07.2020
|Росія
За минулу добу в Російській Федерації зафіксували 5901 новий випадок зараження коронавірусом, загальна їхня кількість зросла до 776 212.
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф, передає Укрінформ.
За його даними, найбільше інфікувань коронавірусом за добу виявлено в Москві - 578. У Ханти-Мансійському АО 236 нових хворих, у Свердловській області - 234.
За минулу добу від COVID-19 у Росії померли 85 пацієнтів, усього з початку епідемії - 12 408. Одужали за добу 3257 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 552 644.
У Міністерстві охорони здоров'я Росії вважають ймовірною другу хвилю коронавірусу в країні восени, коли спостерігатиметься традиційне зростання захворюваності на респіраторні інфекції, в тому числі на коронавірус.
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