У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 2 нові випадки коронавірусної хвороби, загалом хворіють 140 осіб.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 20 липня у Збройних Силах України хворіють 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 518 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 91 особа.

"За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що стан пацієнтів задовільний.