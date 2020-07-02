У ЗСУ за добу виявили 2 нові випадки COVID-19
|14:14 20.07.2020
|Україна
У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 2 нові випадки коронавірусної хвороби, загалом хворіють 140 осіб.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 20 липня у Збройних Силах України хворіють 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 518 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 91 особа.
"За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що стан пацієнтів задовільний.
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