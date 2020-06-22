Двух подозреваемых в участии в «самообороне Севастополя» объявили в розыск
|14:01 20.07.2020
|Крим
Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ Нацполиции в АРК подозревают двух человек в участии в «самообороне Севастополя». По информации прокуратуры, подозреваемые объявлены в розыск.
«Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года, несли «службу» на территории населенного пункта Гончарное, Севастополь. При этом подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова», – говорится в сообщении, передают Крым.Реалии.
Имена и фамилии подозреваемых не называются.
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