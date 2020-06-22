Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ Нацполиции в АРК подозревают двух человек в участии в «самообороне Севастополя». По информации прокуратуры, подозреваемые объявлены в розыск.



«Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года, несли «службу» на территории населенного пункта Гончарное, Севастополь. При этом подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова», – говорится в сообщении, передают Крым.Реалии.

Имена и фамилии подозреваемых не называются.