Представнику ЄС в Україні розповіли про ситуацію в окупованому Криму

13:48 20.07.2020   Крим

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела зустріч з представником ЄС в Україні, послом Матті Маасікасом, під час якої співрозмовники обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Представника ЄС було детально поінформовано про безпекову та гуманітарну ситуацію в окупованому Росією Криму. Еміне Джапарова подякувала ЄС за чітку позицію з невизнання незаконного проведення на території Криму референдуму щодо змін до російської конституції та закликала до запровадження санкцій проти його організаторів", - говориться у повідомленні.

Окрім цього, Еміне Джапарова відзначила налаштованість української сторони на досягнення видимих результатів Саміту, які мають підтвердити високу динаміку відносин України та ЄС. Передусім було наголошено на важливості якнайшвидшого підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що стане вагомим кроком у рамках секторальної інтеграції та забезпечить поглиблення міжлюдських контактів.



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