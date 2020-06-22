В рамках внезапной проверки боеготовности, объявленной в ЮВО РФ 17 июля, корабли ЧФ РФ подняты по тревоге и отправлены в назначенные районы в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и отработали вывод сил из-под удара условного противника.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что корабли, находившиеся при объявлении внезапной проверки в море на выполнении задач, также получили команду на занятие заданных районов.

Во внезапной проверке задействовано более 3000 военнослужащих, а также более 300 единиц техники: боевые корабли, летательные аппараты, техника соединений армейского корпуса ЧФ.