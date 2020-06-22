Корабли оккупационного флота вышли в море по сигналу «Тревога»
|13:31 20.07.2020
|Крим
В рамках внезапной проверки боеготовности, объявленной в ЮВО РФ 17 июля, корабли ЧФ РФ подняты по тревоге и отправлены в назначенные районы в акватории Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
Экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и отработали вывод сил из-под удара условного противника.
В пресс-службе ЮВО уточнили, что корабли, находившиеся при объявлении внезапной проверки в море на выполнении задач, также получили команду на занятие заданных районов.
Во внезапной проверке задействовано более 3000 военнослужащих, а также более 300 единиц техники: боевые корабли, летательные аппараты, техника соединений армейского корпуса ЧФ.
Ще на цю тему:
20:15 20.07.2020
В оккупированном Крыму войска ЮВО РФ проводят «контрольные занятия»
В оккупированном Крыму войска ЮВО РФ проводят «контрольные занятия»
16:40 20.07.2020
Оккупанты развернули на полигоне «Опук» полевой командный пункт
Оккупанты развернули на полигоне «Опук» полевой командный пункт
16:20 20.07.2020
Оккупанты проверили авиацию на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы
Оккупанты проверили авиацию на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы
12:15 20.07.2020
Экипажи ЧФ РФ первыми получили новинку: оснащении системой "Гефест" бомбардировщиков Cу-24 морской авиации
Экипажи ЧФ РФ первыми получили новинку: оснащении системой "Гефест" бомбардировщиков Cу-24 морской авиации
10:15 20.07.2020
В оккупированный Севастополь с боевого дежурства вернулся морской тральщик «Иван Антонов»
В оккупированный Севастополь с боевого дежурства вернулся морской тральщик «Иван Антонов»
09:20 20.07.2020
Росія посилила систему ППО через раптової перевірки боєготовності, в тому числі в Криму
Росія посилила систему ППО через раптової перевірки боєготовності, в тому числі в Криму
18:45 17.07.2020
У Криму за червень зафіксовано 12 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС Росії
У Криму за червень зафіксовано 12 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС Росії
18:07 17.07.2020
Корабли ЧФ России заняли назначенные районы в море в рамках внезапной проверки боевой готовности
Корабли ЧФ России заняли назначенные районы в море в рамках внезапной проверки боевой готовности
09:30 17.07.2020
На крымском полигоне Опук завершилось двухсторонние учения армейского корпуса ЧФ России
На крымском полигоне Опук завершилось двухсторонние учения армейского корпуса ЧФ России