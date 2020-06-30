Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Керченский мост.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как следует из документа, теперь перевозка грузов возможна при выполнении как минимум одного из трех условий: если груз включен в перечень грузов, требующих обязательного сопровождения в пути, если он не включен, но сопровождается ведомственной охраной от точки отправления до точки назначения или станции «Тамань-пассажирская», либо если на вагоне установлены пломбы ГЛОНАСС.

При этом при наличии у грузоотправителя паспорта безопасности объекта ТЭК и выполнении всех предусмотренных им мер при погрузке не требуется присутствие представителей перевозчика и ведомственной охраны, а если погрузка ведется не на объекте ТЭК или паспорта безопасности нет, их присутствие необходимо.

Если же при погрузке эти представители не присутствовали, груз следует с перегрузкой в присутствии представителей перевозчика и ведомственной охраны, а далее следует либо под охраной, либо с пломбой, либо и с тем и с другим.