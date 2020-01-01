Танкер-заправщик ВМС Французской Республики А608 Var вошел 18 июля в Черное море. Его цель – участие в многонациональных учениях «Си Бриз-2020».

Об этом сообщает Флот2017.

«Var» — классическое судно снабжения: обеспечивает другие корабли топливом, водой и другими материалами.

Учения «Си Бриз-2020» пройдут с 20 по 31 июля с активной фазой в Черном море с 21-26 июля. В одесский порт корабли-участники будут заходить только при необходимости дозаправки.

Вошел в состав ВМС Франции в январе 1983 года. Входит в состав Второй постоянной группы НАТО SNMG2. Базируется в Тулоне.

Основные характеристики

Водоизмещение: 7600 т, полное водоизмещение — 17800 т

Длина — 157,2 м

Ширина — 21,2 м

Осадка — 8,65 м

Максимальна осадка — 10,8 м

Двигатели — 2 x дизельных двигателя Pielstick 16PC2-5V400

Скорость — 19 узлов

Экипаж — 163

Вооружение:

2 x 40 мм зенитные пушки Bofors L60,

4 x 12,7 мм пулеметы Browning M2,

Авиационное вооружение — вертолет Alouette III.