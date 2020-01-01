Учения «Си Бриз-2020»: в Черное море вошел танкер ВМС Франции А608 Var
|13:01 20.07.2020
|Україна
Танкер-заправщик ВМС Французской Республики А608 Var вошел 18 июля в Черное море. Его цель – участие в многонациональных учениях «Си Бриз-2020».
Об этом сообщает Флот2017.
«Var» — классическое судно снабжения: обеспечивает другие корабли топливом, водой и другими материалами.
Учения «Си Бриз-2020» пройдут с 20 по 31 июля с активной фазой в Черном море с 21-26 июля. В одесский порт корабли-участники будут заходить только при необходимости дозаправки.
Вошел в состав ВМС Франции в январе 1983 года. Входит в состав Второй постоянной группы НАТО SNMG2. Базируется в Тулоне.
Основные характеристики
Водоизмещение: 7600 т, полное водоизмещение — 17800 т
Длина — 157,2 м
Ширина — 21,2 м
Осадка — 8,65 м
Максимальна осадка — 10,8 м
Двигатели — 2 x дизельных двигателя Pielstick 16PC2-5V400
Скорость — 19 узлов
Экипаж — 163
Вооружение:
2 x 40 мм зенитные пушки Bofors L60,
4 x 12,7 мм пулеметы Browning M2,
Авиационное вооружение — вертолет Alouette III.
Ще на цю тему:
В Україні стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020
Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
У місті Одеса розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”
Учасники Sea Breeze штурмували кораблі та звільняли заручників
Учения «Си Бриз - 2019»: активная морская фаза
Черноморский флот РФ прокомментировал сообщение о провокации в зоне учений Sea Breeze
Sea Breeze-2019: водолази "розміновуватимуть" затонулий корабель