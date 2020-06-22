Окупанти в Криму почали бурити свердловини: екологиня попередила про небезпеку

12:45 20.07.2020   Крим

В анексованому Росією Криму окупанти через брак води стали бурити нові свердловини, що призведе до підсосу підземних вод, які засолюються. У результаті цього прісна вода стане більш жорсткою та солоною.

Вода зі свердловин буде мінералізуватися, і, якщо нею поливати землю, це призведе до засолення ґрунтів і втрати врожаю. Про це OBOZREVATEL, попередила екологиня Маргарита Литвиненко.

"Свердловини далі бурити не можна. По-перше, запаси підземних вод не безмежні. Споживання води збільшується внаслідок приїжджих, і населення Севастополя та Криму збільшилося. Йде підсмоктування підземних вод, і ці підземні води засолюються, тобто роблять більш жорсткими і солоними ті запаси прісних вод, які вже є", – пояснила екологиня.

Зазначається, що окупанти знають, що не можна використовувати підземні води, але втім, продовжують бурити нові свердловини. Зокрема, ще 2015 року відбулося засідання "Державного комітету водного господарства", де було відомо про засолення ґрунтів Криму.

"Особливістю місцевих джерел води, як правило, є їхня підвищена мінералізація, що робить їх непридатними або обмежено придатними для поливу. Тому використання місцевих вод для поливу може призвести до розвитку процесів засолення й осолонцювання та втрати родючості ґрунтів і врожаїв. Такі випадки вже спостерігаються на території Криму, коли внаслідок поливу водою зі свердловин, без урахування її хімічних властивостей, відбулося засолення земель", – було прописано в протоколі засідання.



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