Отдых в перегруженном туристами оккупированном Крыму во время пандемии может быть крайне опасен.

Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, оккупированный Крымский полуостров наряду с южными регионами РФ может стать местом, где вспыхнет новый очаг инфекции коронавируса, сообщает КрымPRESS.

"Крымское побережье не справляется с потоком туристов, которые сегодня там находятся. У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом", — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Онищенко добавил, что "властям" следует снизить «давление» на курорты оккупированного Крыма и Кубани. Этого можно добиться, организовывая зоны отдыха в других регионах и благоустраивая побережья озёр.

Если у людей будет возможность отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдёт только на пользу здоровью, ведь организму не придётся тратиться на акклиматизацию, — заверил депутат.

Он подчеркнул, что государство должно оперативно решать проблему отдыха людей, поскольку в условиях пандемии она является важнейшей составляющей безопасности и готовности к предстоящему сезону подъёма заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.