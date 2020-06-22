Морская авиация ВМФ России приступила к переоснащению бомбардировщиков Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы СВП-24 "Гефест".

Об этом Известиям рассказали источники в Минобороны России, сообщает FlotProm.

Отмечается, что новые системы позволят самолетам атаковать не только сухопутные, но и надводные цели. Кроме того, "Гефест" в несколько раз повышает точность ударов неуправляемыми бомбами по сравнению с обычными.

Экипажи Черноморского флота РФ первыми получили новинку. К ее испытаниям они приступили в начале 2020 года.

В ближайшее время испытания начнут также пилоты Северного и Балтийского флотов.



Разработка вычислителей СВП-24 проведена в рамках ОКР "Метроном" в целях повышения боевых возможностей фронтового бомбардировщика Су-24М. В дальнейшем были проведены опытно-конструкторские работы по подготовке единой технологии модернизации различных самолетов и вертолетов.

В рамках сирийской кампании "Гефесты" также применяли на дальних бомбардировщиках Ту-22М3.



"Гефест" за счет анализа спутниковых данных ГЛОНАСС о взаимном расположении самолета и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиационного средства поражения, после чего бомбометание выполняется в автоматическом режиме.