Экипажи ЧФ РФ первыми получили новинку: оснащении системой "Гефест" бомбардировщиков Cу-24 морской авиации
|12:15 20.07.2020
|Крим
Морская авиация ВМФ России приступила к переоснащению бомбардировщиков Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы СВП-24 "Гефест".
Об этом Известиям рассказали источники в Минобороны России, сообщает FlotProm.
Отмечается, что новые системы позволят самолетам атаковать не только сухопутные, но и надводные цели. Кроме того, "Гефест" в несколько раз повышает точность ударов неуправляемыми бомбами по сравнению с обычными.
Экипажи Черноморского флота РФ первыми получили новинку. К ее испытаниям они приступили в начале 2020 года.
В ближайшее время испытания начнут также пилоты Северного и Балтийского флотов.
Разработка вычислителей СВП-24 проведена в рамках ОКР "Метроном" в целях повышения боевых возможностей фронтового бомбардировщика Су-24М. В дальнейшем были проведены опытно-конструкторские работы по подготовке единой технологии модернизации различных самолетов и вертолетов.
В рамках сирийской кампании "Гефесты" также применяли на дальних бомбардировщиках Ту-22М3.
"Гефест" за счет анализа спутниковых данных ГЛОНАСС о взаимном расположении самолета и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиационного средства поражения, после чего бомбометание выполняется в автоматическом режиме.
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