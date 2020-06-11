Владимир Путин примет участие в закладке кораблей на судостроительном заводе «Залив», а также по телемосту свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами — «Севмашем» в Северодвинске и «Северной верфью» в Санкт-Петербурге.

20 июля на кораблестроительных предприятиях России будут заложены два фрегата модернизированного проекта 22350, две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» и впервые в истории российского флота — два универсальных десантных корабля проекта 23900, сообщает ForPost.

Закладка универсальных десантных кораблей на верфи «Залив» в оккупированной Керчи первоначально планировалась на конец июня, однако была перенесена. Предполагается, что они получат имена «Севастополь» и «Владивосток».

Водоизмещение вертолетоносца составит 25 тысяч тонн, длина — около 220 метров. Один корабль сможет нести более 20 тяжёлых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев — это два усиленных батальона.

Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.

Фрегаты модернизированного проекта 22350 будет строить петербургская «Северная верфь». Предполагается, что они будут названы «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на северодвинском «Севмаше». Предполагается, что новые «Ясени-М» будут названы «Владивосток» и «Воронеж».