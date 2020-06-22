Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
|11:45 20.07.2020
|Молдова
У Молдові коронавірус виявили у двох депутатів, членів фракції "Шор" Ігоря Химича та Володимира Вітюка.
Про це йдеться у поширеній партією заяві, повідомляє "Європейська правда".
"Фракція політичної партії "Шор" повідомляє, що депутати Ігор Химич і Володимир Вітюк отримали підтвердження зараження COVID-19. Депутати самоізолювалися вдома для проходження лікування", - повідомили в партії.
Також в партії "Шор" попередили, що ще кілька їхніх депутатів погано почуваються, тому вся фракція сьогодні здасть тест на коронавірус.
"У кількох депутатів висока температура", - зазначили в партії.
Нагадаємо, парламент Молдови з 22 травня зачинили на карантин та зобов’язали усіх парламентарів здати тест, після того, як в одного з депутатів та його дружини підтвердили коронавірус. У червні засідання відновили.
Ще на цю тему:
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
Молдова скасовує карантин з 1 червня