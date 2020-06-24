Катери ВМС провели навчальний похід

11:15 20.07.2020   Україна

Навчальні катери «Чигирин» (A540) та «Сміла» (A541) повернулися до Одеси з катерного походу.

Про це повідомляє Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА», передає Український мілітарний портал.

Курсанти Інституту Військово-Морських Сил та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА» повернулися з 14-денного катерного походу подолавши 500 морських миль.

Курсанти несли вахтову службу, відпрацьовували практичні навички несення ходової вахти, експлуатації озброєння і технічних засобів штурманської бойової частини та навігаційної безпеки плавання катера, вивчали обов`язки вахтового штурмана під час плавання.

Відзначається, що організовані й кваліфіковані вказівки командира морського походу, дали змогу успішно поборотися за живучість корабля та удосконалити спеціальні знання з рятування людей, які опинилися за бортом.

Курсанти опанували всі вахти — рульовий, сигнальник, радіометрист тощо.

Відпрацювали різноманітні корабельні бойові навчання та загалом опанували усіма навичками, якими мають володіти штурмани та механіки.

Нагадаємо, катер «Сміла» (A541) та «Чигирин» (A540) – навчальне судно Військово-Морських Сил України.

Традиційно, катерний похід особисто зустрічав тимчасово виконуючий обов`язки начальника Інституту Військово-Морських Сил капітан 1 рангу Ростислав Шаров.



Ще на цю тему:

17:01 20.07.2020
У навчаннях Sea Breeze-2020 беруть участь вісім країн
16:01 20.07.2020
У ВМС України назвали основні пріоритети свого розвитку
17:45 17.07.2020
На десантном корабле ВМСУ потушили пожар / Видео
17:01 13.07.2020
Франція поставить в Україну 20 патрульних катерів
13:31 08.07.2020
ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход в Черном море
13:01 08.07.2020
У ВМСУ визначились з тим, які саме закордоні кораблі їм потрібні
16:16 06.07.2020
Україна отримає від Сполучених Штатів 16 патрульних катерів Mark VI
14:01 06.07.2020
Коли побудують корвет для ВМС?: Версії Арахамії і Неїжпапи розійшлися
10:01 06.07.2020
Україна однією з перших може отримати від США сучасний катер Mark VI – ВМС
09:45 06.07.2020
Командувач Неїжпапа розповів про пріоритети Військово-морських сил України
09:30 06.07.2020
Комплекс "Нептун" посилить позиції України на Чорному та Азовському морях - Президент
08:30 06.07.2020
Навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть без сухопутної складової - командувач ВМС
Новини
Азербайджан Азербайджан
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
18:45 20.07.2020
Греція посилила правила для іноземних сезонних робітників
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:41 20.07.2020
Грузія хоче відкрити кордони для іноземців, які приїздять щонайменш на 6 місяців
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 20.07.2020
Близько 120 тисяч військових, танки, літаки: як РФ проведе навчання "Кавказ-2020"
14:32 20.07.2020
У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
09:50 20.07.2020
Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:15 20.07.2020
Туреччина почала буріння в Чорному морі, шукає нафту і газ
15:45 20.07.2020
Туреччина вважає що епідситуація в Афганістані та Ірані наразі вважається незадовільною
19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
Всі новини країни
Україна Україна
10:15 21.07.2020
У російських тюрмах ув’язнені 2 тисячі українців – омбудсмен
10:00 21.07.2020
Мілітарізація Криму загрожує країнам Чорноморського регіону – Коріневич
09:45 21.07.2020
Меджліс зробив заяву через поїздку Путіна в окупований Крим
09:30 21.07.2020
Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд