Катери ВМС провели навчальний похід
|11:15 20.07.2020
|Україна
Навчальні катери «Чигирин» (A540) та «Сміла» (A541) повернулися до Одеси з катерного походу.
Про це повідомляє Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА», передає Український мілітарний портал.
Курсанти Інституту Військово-Морських Сил та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА» повернулися з 14-денного катерного походу подолавши 500 морських миль.
Курсанти несли вахтову службу, відпрацьовували практичні навички несення ходової вахти, експлуатації озброєння і технічних засобів штурманської бойової частини та навігаційної безпеки плавання катера, вивчали обов`язки вахтового штурмана під час плавання.
Відзначається, що організовані й кваліфіковані вказівки командира морського походу, дали змогу успішно поборотися за живучість корабля та удосконалити спеціальні знання з рятування людей, які опинилися за бортом.
Курсанти опанували всі вахти — рульовий, сигнальник, радіометрист тощо.
Відпрацювали різноманітні корабельні бойові навчання та загалом опанували усіма навичками, якими мають володіти штурмани та механіки.
Нагадаємо, катер «Сміла» (A541) та «Чигирин» (A540) – навчальне судно Військово-Морських Сил України.
Традиційно, катерний похід особисто зустрічав тимчасово виконуючий обов`язки начальника Інституту Військово-Морських Сил капітан 1 рангу Ростислав Шаров.
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