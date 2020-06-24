Навчальні катери «Чигирин» (A540) та «Сміла» (A541) повернулися до Одеси з катерного походу.

Про це повідомляє Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА», передає Український мілітарний портал.

Курсанти Інституту Військово-Морських Сил та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА» повернулися з 14-денного катерного походу подолавши 500 морських миль.

Курсанти несли вахтову службу, відпрацьовували практичні навички несення ходової вахти, експлуатації озброєння і технічних засобів штурманської бойової частини та навігаційної безпеки плавання катера, вивчали обов`язки вахтового штурмана під час плавання.

Відзначається, що організовані й кваліфіковані вказівки командира морського походу, дали змогу успішно поборотися за живучість корабля та удосконалити спеціальні знання з рятування людей, які опинилися за бортом.

Курсанти опанували всі вахти — рульовий, сигнальник, радіометрист тощо.

Відпрацювали різноманітні корабельні бойові навчання та загалом опанували усіма навичками, якими мають володіти штурмани та механіки.

Нагадаємо, катер «Сміла» (A541) та «Чигирин» (A540) – навчальне судно Військово-Морських Сил України.

Традиційно, катерний похід особисто зустрічав тимчасово виконуючий обов`язки начальника Інституту Військово-Морських Сил капітан 1 рангу Ростислав Шаров.