В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (1 человек прибыл из другого субъекта РФ), 4 человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в оккупированном Крыму зафиксированы 983 случаев коронавируса. 168 из них завезены из других субъектов РФ. За неделю число завозных случаев выросло почти на 10%.

