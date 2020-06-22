В оккупированном Крыму растет число завозных случаев коронавируса
|11:01 20.07.2020
|Крим
В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (1 человек прибыл из другого субъекта РФ), 4 человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц.
Всего с начала эпидемии в оккупированном Крыму зафиксированы 983 случаев коронавируса. 168 из них завезены из других субъектов РФ. За неделю число завозных случаев выросло почти на 10%.
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