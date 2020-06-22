Расположенную на оккупированной территории часть Северо-Крымского канала используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.

Об этом агентству "РИА Крым" сообщили в "госкомитете" по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма, информирует Цензор.Нет.

По данным ведомства, по территории аннексированного Крыма проходит 293 километра канала, а на данный момент 147,7 километра круглогодично функционируют для водообеспечения крымчан.

"Задействовано 147,7 км канала для транспортировки воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ через комплекс гидротехнических сооружений гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района", - пояснили в "госкомитете".

Здесь также сообщили, что в Северо-Крымский канал поступает вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и распределяется по пяти наливным водохранилищам: Феодосийскому, Ленинскому, Станционному, Самарлинскому и Зеленоярскому.