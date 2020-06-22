Почти 150 км Северо-Крымского канала на оккупированной территории используют для транспортировки воды из водохранилищ
|10:29 20.07.2020
|Крим
Расположенную на оккупированной территории часть Северо-Крымского канала используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.
Об этом агентству "РИА Крым" сообщили в "госкомитете" по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма, информирует Цензор.Нет.
По данным ведомства, по территории аннексированного Крыма проходит 293 километра канала, а на данный момент 147,7 километра круглогодично функционируют для водообеспечения крымчан.
"Задействовано 147,7 км канала для транспортировки воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ через комплекс гидротехнических сооружений гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района", - пояснили в "госкомитете".
Здесь также сообщили, что в Северо-Крымский канал поступает вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и распределяется по пяти наливным водохранилищам: Феодосийскому, Ленинскому, Станционному, Самарлинскому и Зеленоярскому.
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