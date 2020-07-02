Катастрофа лайнера МАУ під Тегераном: МЗС Канади повідомило про передачу "чорних скриньок" у Париж

10:45 20.07.2020   Україна

 “Чорні скриньки” українського Boeing 737, збитого в січні поточного року іранськими військовими помилково над Тегераном, були доставлені в Париж.

Про це повідомив в Twitter міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає УНН.

“Ми отримали підтвердження, що „чорні скриньки“ рейсу № PS752 прибули до Парижа, де їх, як очікується, доставлять в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації завтра вранці на аналіз. Чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади також будуть присутні”, — написав дипломат.

Про те, що Іран передасть Франції самописці українського літака для розшифровки до 20 липня раніше повідомила Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO).

Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який прямував з Тегерана до Києва, був збитий 8 січня іранськими військовими незабаром після вильоту. Всі 176 осіб, які знаходилися на борту, загинули.

Спочатку влада Ірану стверджувала, що причиною катастрофи лайнера стала технічна несправність літака.

Однак згодом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) визнав, що лайнер був збитий іранськими ППО через помилки оператора, який прийняв літак за ракету.

12 липня була опублікована додаткова доповідь Організації цивільної авіації Ірану про хід розслідування авіакатастрофи, в якій стверджувалося, що український лайнер був збитий в зв’язку з неправильно обраним параметром комплексу ППО.



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