Оккупанты предписали керчанам собирать дождевую воду и сдавать на очистные водоканала

21:50 17.07.2020   Керчь

В 21-ом веке в оккупированной Керчи российская природоохранная прокуратура, выполняя букву закона РФ, предписала местным жителям следующие мероприятия:

— собирать дождевую воду с крыш домов и частных пансионатов;

— обеспечить доставку дождевой воды на очистные сооружения местного водоканала. 

Как пишет flot2017, об этом сообщает Керчь.ФМ.

Подробности этого предписания и реальная ситуация не может оставить равнодушным человека в 21-ом веке. Речь идёт о поселке Героевский, который находится в городской черте оккупированной Керчи. В данном поселке отсутствует ливневое и централизованное водоотведение. До ближайшей канализационной трубы – 5 км. При этом часть жилых домов и в том числе частных пансионатов находится в 500-метровой полосе у берега моря. И тут начинается самое интересное – начинает работать законодательство оккупантов во все своей красе.

Норма, которая была введена за год до оккупации Крыма, а именно п 15. пп 7 ст. 65 Водного кодекса РФ гласит, что «в границах водоохранных зон запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод». А из этого следует, что на расстоянии 500 метров от уреза воды необходимо обеспечить сбор дождевой воды, чтобы она не попала в водоем – Черное море. При этом природоохранная прокуратура оккупантов подчеркивает, что «…в ходе осмотра не установлено наличие на территории земельного участка подключения к централизованным системам ливневой канализации, сооружений и систем для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения…».

Жители Керчи опасаются, что подобные предписания и иски могут накрыть волной все побережье не только Керчи, но и всего Крыма. Для решения данной проблемы новоиспеченные «граждане РФ» обратились с челобитной в Кремль.



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