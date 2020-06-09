Расследование дела МН17 дает новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе – EUvsDisinfo

21:40 17.07.2020   Україна

Через шесть лет после трагедии рейса МН17 в июне 2014 года, когда транспортированная из России ракета «Бук» поразила самолет Малайзийских авиалиний над территорией Восточной Украины, Россия продолжает отрицать свою причастность и распространять неправду относительно обстоятельств этой катастрофы. 

Опровержение этой лжи в рамках расследования Международной совместной следственной группы дает все больше убедительных доказательств прямого участия России в агрессии против Украины на Донбассе.

Как сообщает Укринформ, об этом 17 июля пишет европейское издание EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Европейской службы внешних действий и специализируется на противодействии информационным атакам против европейской аудитории.

«В течение шести лет мучительного расследования Международная совместная следственная группа (JIT) раскрыла степень российского административного, финансового и военного влияния на боевиков на Донбассе, опровергая таким образом один из ключевых нарративов дезинформации кремлевских медиа о «гражданской войне» в Украине. Как ожидается, эти неопровержимые доказательств прямого вовлечения России в войну в Украине станут достоянием общественности уже осенью», - отмечает европейское издание.

Авторы публикации констатируют – по мере того, как уголовный суд о сбитом рейсе MH17 необратимо продвигается вперед, становится все более очевидным, что кремлевские медиа сами себе проигрывают развязанную ими же войну лжи, ведь все больше убедительных свидетельств прямого привлечения России к этой трагедии и к войне на Донбассе выносятся на свет.

В этой ситуации кремлевские пропагандисты, по выражению авторов статьи, «продолжают хвататься за любую соломинку», реализуя российскую концепцию заполнения информационного пространства наративами на опережение для защиты «национальных интересов» русского государства.

«С приближением даты первого слушания Уголовного суда по делу MH17, которое состоялось 9 марта 2020 года, метод «превентивно уточняющих нарративов» был четко заметен. За несколько недель до начала суда многочисленные кремлевские издания опубликовали сенсационные новости относительно «новых документальных данных», которые, якобы, указывают на отсутствие каких-либо установок ракетной системы «Бук» в районе катастрофы. Представитель Кремля воспользовался случаем, чтобы заявить, что «Россия была права» и обвинить международных следователей в предвзятом отношении к России. Между тем, эти сенсационные открытия были почти немедленно опровергнуты независимыми российскими журналистами из издания «Инсайдер» и «Медуза», - говорится в статье.

По информации издания, в информационной базе EUvsDisinfo уже накоплено более 260 случаев кремлевской дезинформации вокруг дела MH17. Это свидетельствует, что ни одна ложь не может восприниматься Кремлем чрезмерной в его длинной игре возражений и путаниц.

Как сообщал Укринформ, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время крущения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол" зарезервирован на год.

10 июля 2020 года Нидерланды подали иск против России в ЕСПЧ.



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