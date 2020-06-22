У Криму політв'язня тримають в одній камері з хворим на туберкульоз – адвокат

21:30 17.07.2020   Крим

Фігурант другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Сулейманов більше двох місяців перебуває в камері з людиною, хворою на туберкульоз.

Про це адвокат Рустем Кямілєв повідомляє у відео, опублікованому Кримською солідарністю у Facebook, пише Укрінформ.

«Як мені стало відомо в ході спілкування з Ескендером Сулеймановим, його виявляється, протягом двох місяців поспіль утримували в одній камері з чоловіком, який захворів на туберкульоз, що було виявлено згодом», - сказав Кямілєв.

За його словами, підзахисний неодноразово подавав скарги до медсанчастини, а також прохання направити на рентген-дослідження всіх розміщених у камері людей, проте адміністрація Сімферопольського СІЗО жодних дій не робить.

«Поки що його заяви не задоволені, хоча кожний день має значення, і якщо людина заразилася, хвороба може прогресувати дуже швидко, а у Ескендера може бути слабкий імунітет», - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму відбулися масові обшуки у будинках кримськотатарських активістів, в тому числі учасників громадського об'єднання Кримська солідарність. Всього було затримано 25 осіб, серед яких і Ескендер Сулейманов. Частину фігурантів цієї «справи» було етаповано до російських СІЗО, Ескендер Сулейманов разом з братом - активістом Кримської солідарності Русланом Сулемановим - утримуються в СІЗО Сімферополя.

На початку червня так званий Верховний суд Криму ухвалив рішення про продовження арешту Ескендеру Сулейманову на три місяці - до 15 вересня 2020 року.



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