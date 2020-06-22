Более 40 кораблей Каспийской флотилии РФ проводят тренировки
|20:10 17.07.2020
|Росія
Более 40 экипажей кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) продолжают тренировки у берегов Каспийска, в рамках подготовки к проведению военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.
На тренировке была оказана помощь катеру, терпящему условное бедствие. По легенде, в открытом море на большом гидрографическом катере «Василий Писаченко» возник пожар. Первым на помощь прибыл рейдовый буксир «РБ-397». Для тушения огня с обоих бортов к аварийному судну подошли рейдовые катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-933» и «РВК-946» и с расстояния 15 метров приступили к тушению с использованием лафетных стволов, пишет пресс-служба МО России.
В свою очередь экипажи спасательных многофункциональных катеров «СМК -2103» и «СМК-2104» подняли терпящих бедствие людей из воды с использованием грузового спасательного устройства.
В праздновании Дня ВМФ будут задействованы корабли, суда обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ.
В Республике Дагестан Военно-морской парад в День ВМФ России впервые пройдет 26 июля.
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