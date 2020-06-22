Корабли Черноморского флота России заняли назначенные районы в морских полигонах Чёрного моря в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Сегодня утром подразделения Черноморского флота были подняты по сигналу «Тревога» и часть корабельного состава флота вышла в море в районы рассредоточения и назначенные районы в акватории Чёрного моря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе мероприятия экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и отработали вывод сил из-под удара условного противника.

Корабли, находившиеся при объявлении внезапной проверки в море на выполнении задач по предназначению, также получили команду на занятие заданных районов.

Во внезапной проверке задействовано более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов началась в России в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации.