Корабли ЧФ России заняли назначенные районы в море в рамках внезапной проверки боевой готовности

18:07 17.07.2020   Крим

Корабли Черноморского флота России заняли назначенные районы в морских полигонах Чёрного моря в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Сегодня утром подразделения Черноморского флота были подняты по сигналу «Тревога» и часть корабельного состава флота вышла в море в районы рассредоточения и назначенные районы в акватории Чёрного моря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе мероприятия экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и отработали вывод сил из-под удара условного противника.

Корабли, находившиеся при объявлении внезапной проверки в море на выполнении задач по предназначению, также получили команду на занятие заданных районов.

Во внезапной проверке задействовано более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов началась в России в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации.



Ще на цю тему:

18:45 17.07.2020
У Криму за червень зафіксовано 12 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС Росії
15:15 17.07.2020
Присутність українських військ у Херсонській області збільшиться - голова ОДА
09:30 17.07.2020
На крымском полигоне Опук завершилось двухсторонние учения армейского корпуса ЧФ России
18:31 16.07.2020
Російські морські піхотинці провели навчальні стрільби в окупованому Криму
14:28 16.07.2020
Окупанти за один день проклали електромережі для російських військових в Криму
14:01 16.07.2020
Оккупанты на полигоне под Симферополем проведут учения с боевой стрельбой
12:30 16.07.2020
Росгвардия построит военный городок в оккупированной Евпатории за 1,2 млрд рублей
21:10 15.07.2020
На полигоне под Симферополем в течение недели будут проводится боевые стрельбы
20:15 14.07.2020
Боевые пловцы ЧФ РФ провели подводные стрельбы
17:41 14.07.2020
Москва усиливает техникой Южный военный округ
14:00 14.07.2020
Окупованому Криму недобір призовників в россііской армію
13:21 14.07.2020
Оккупанты провели учения: сторожевик и фрегат препятствовали высадке морского десанта
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
11:15 16.07.2020
Ситуація у Нагірному Карабасі: МЗС Вірменії та Азербайджану підтвердили готовність провести переговори
14:00 15.07.2020
Голова ОБСЄ заявляє про необхідність переговорів між Азербайджаном і Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
13:13 16.07.2020
Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку
17:15 15.07.2020
У Болгарії антиурядові протести переросли в зіткнення з поліцією
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
16:30 13.07.2020
У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
Всі новини країни
Греція Греція
15:15 15.07.2020
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
17:17 13.07.2020
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
Всі новини країни
Грузія Грузія
14:45 17.07.2020
МИД Грузии призывает к незамедлительному прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе
10:00 17.07.2020
ЮВО: Связисты российской военной базы в Абхазии для организации связи использовали космический аппарат «Радуга-1М»
20:00 15.07.2020
ЮВО: Российские артиллеристы учились уничтожать противника на горном полигоне в Южной Осетии
19:00 15.07.2020
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия дала высокую оценку процессу реформ в стране
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 17.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 16 - 17июля
20:30 17.07.2020
НАТО у Європі завершує формування системи розвідки стратегічними дронами RQ-4D Phoenix / Відео
20:10 17.07.2020
Более 40 кораблей Каспийской флотилии РФ проводят тренировки
19:15 17.07.2020
МИД России пригрозил ядерными ракетами Польше и Прибалтике
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
19:45 17.07.2020
Противокорабельная ракета Atmaca готова к принятию на вооружение ВС Турции
09:15 17.07.2020
В Турции разбился самолет-разведчик: 7 погибших
15:15 16.07.2020
В уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія
12:45 16.07.2020
На території Айя-Софії у Стамбулі демонтували музейний знак
Всі новини країни
Україна Україна
21:50 17.07.2020
Оккупанты предписали керчанам собирать дождевую воду и сдавать на очистные водоканала
21:40 17.07.2020
Расследование дела МН17 дает новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе – EUvsDisinfo
21:30 17.07.2020
У Криму політв'язня тримають в одній камері з хворим на туберкульоз – адвокат
21:20 17.07.2020
Суд РФ залишив під арештом вісьмох політв'язнів з Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд