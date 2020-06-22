Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через статтю російського блогера про окупований Крим
|20:50 17.07.2020
|Крим
Прокуратура АРК за зверненням Представництва президента України в АР Крим, почала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі у публікації російського блогера про Крим.
У відомстві вказують, зокрема, на «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності» в публікації під назвою «У Криму є три проблеми: вода, українські паспорти і кримські татари», пише Радіо Свобода.
«В публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до кримськотатарського народу шляхом використання мови ненависті. В рамках кримінального провадження заплановано проведення лінгвістичної експертизи вказаної статті», – мовиться у повідомленні.
Зазначається також, що «вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення».
Ім’я та прізвище блогера в повідомленні не вказано.
Публікація зі згаданою назвою раніше з’явилася на інтернет-порталі «Бізнес онлайн» під авторством російського блогера Олександра Горного.
Після цього Представництво президента України в АРК звернулося до Прокуратури автономії з проханням перевірити дану публікацію на предмет розпалювання ворожнечі.
У коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Горний сказав, що йому «все одно, що там відкривають» і заявив, що це «не його стаття і не його заголовок».
«Це не моя стаття, не мої заголовки. Нехай відкривають, що хочуть проти того видання», – заявив блогер.
Він зазначив, що навіть не пам’ятає назву видання, в якому вийшов матеріал і тепер, як висловився Горний, «це проблема редактора цього видання».
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